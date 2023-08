Saladié diu que ha de ser un compromís que ha d'anar més enllà de la sequera i s'ha de convertir en una prioritat també a “mig termini”. Saladié sosté que, cada cop més, s'ha de pensar en un model sistèmic i no pas separat per sectors. Amb tot, el degà de la Facultat de Tarragona aposta també perquè els professionals del sector regulin tot el relacionat amb la mobilitat interna i apostin de ple per les energies renovables.