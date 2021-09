Els experts alerten que les inundacions d’Alcanar s’aniran agreujant amb els anys

En una entrevista a Onda Cero Catalunya, Sampere ha advertit que, fins i tot en el cas de que paréssim de cremar combustibles fòssils, el canvi climàtic el tindríem de totes maneres. Per aquest motiu, ha cridat a impulsar polítiques de mitigació però també a “fer un esforç gran d’adaptació davant les noves condicions climàtiques”.

El litoral del Mediterrani, una zona de risc

En aquest sentit, aquest expert en canvi climàtic ha explicat que un 15% dels espais urbans i modelats per les infraestructures estan en “zones inundables” i, per tant, la probabilitat de viure situacions com les d’Alcanar és enorme”. El professor Sampere ha advertit que tot el litoral Mediterrani és zona de risc.