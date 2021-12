Els experts adverteixen que les dades continuaran empitjorant tot i l’enduriment de les restriccions

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, el doctor Juan Pablo Horcajada ha definit l’impacte d’òmicron com el d’una “nova epidèmia”: “Té una capacitat de transmissió 4 vegades més alta que la Delta, no estem acostumats a aquesta velocitat de reproducció, no hi ha precedents”.

Les restriccions

Per tal d’aturar el virus, Horcajada aposta per seguir fomentant la vacunació i generalitzar la dosi de reforç “pràcticament a tota la població”. Però no només això. L’expert que assessora la Generalitat en aquesta matèria covid també veu necessàries les restriccions: “Nosaltres vam proposar mesures més contundents però les que s’aplicaran a partir d’ara són importants i tindran efecte”. En canvi, ha avisat que l’obligatorietat d’utilitzar la mascareta a l’exterior no servirà de gaire i menys si no s’aplica amb altres mesures: “Alguns estudis diuen que l’ús de les mascaretes al carrer pot reduir el nombre de contagis en un 1,3%. Si algú pensa que amb això ja estem solucionant el problema, està molt equivocat”.

Contractació d’estudiants

Horcajada també ha admès que la contractació d’estudiants dels últims cursos d’Infermeria i Medicina per reforçar el sistema sanitari demostra que la situació “és molt greu” i ha recordat que només es va aplicar aquesta mesura en la primera onada.