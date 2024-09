Els estudiants de Medicina neguen que crear noves facultats reverteixi la manca de metges

Els estudiants de Medicina alerten que crear més places i més facultats no resol el problema de la manca de metges. De fet, asseguren que és contraproduent, perquè satura encara més el sistema universitari i el sanitari. Consideren que els diners destinats a això s’haurien d’invertir a millorar les condicions de les facultats ja existents.

Tenir més facultats de Medicina no vol dir tenir més metges. Aquest és el missatge que ha enviat el Consell d’Estudiants de Medicina de Catalunya, que aquest matí ha presentat un manifest al respecte. L’avís coincideix amb la decisió d’augmentar un 15% les places de Medicina a l’Estat, i amb l’anunci de l’obertura de tres noves facultats a Catalunya, concretament a l’UPC, la Blanquerna i l’Abat Oliba. El president del Consell, Jesús Marí-Gorreto, lamenta que l'increment d’alumnes no hagi anat acompanyat d’un increment de recursos, tant a les universitats com als centres que han de formar els metges residents.

"No només perjudica la nostra formació, sinó també la qualitat assistencial del centre. Hem passat de veure que un metge o metgessa tutoritzava un resident i un estudiant (per tant, eren tres persones a consulta o passant visita a una planta) a arribar a ser fins a sis personesen una mateixa consulta", ha explicat Marí-Gorreto.

Precisament per això, remarquen que augmentar places de MIR sense acompanyar-les d’un increment de recursos tampoc seria una solució. Al manifest del Consell d’Estudiants de Medicina de Catalunya, s’hi han adherit les facultats de Medicina de la Universitat de Lleida, de Girona, de Barcelona, la UIC i la Rovira i Virgili. També hi han donat suport l’entitat Marea Blanca i Metges de Catalunya.

Un problema que es podria haver previst

El seu secretari general del sindicat majoritari de metges, Xavier Lleonart, denuncia que la situació actual ja s’intuïa en alguns estudis elaborats fa més de deu anys: "La demografia ja ho indicava: la piràmide d'edat dels metges i metgesses a Catalunya marcava que entre el 2020 i el 2030 hi hauria una jubilació massiva de professionals. I què va fer l'administració? Res".

Amb tot, els estudiants lamenten que els departaments de Salut i de Recerca i Universitats es passin la “patata calenta”, diuen, i avisen que, si no reben una resposta satisfactòria, convocaran mobilitzacions.