Els contaminants presents en cosmètics i productes de neteja poden augmentar el risc de patir càncer d'endometri

Els productes de cosmètica o de neteja, i fins i tot alguns aliments, poden presentar contaminants ambientals que augmenten el risc de patir càncer d’endometri. És la conclusió d’un estudi liderat per l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i l’Institut Català d’Oncologia (ICO), juntament amb la Universitat de Granada i l'Institut d'Investigació Biosanitària de Granada.

El càncer d’endometri es desenvolupa a la cara interna de l’úter i depèn de les hormones. Aquest estudi ha analitzat la sang de més de 300 dones, amb i sense càncer d’endometri, i ha observat una relació entre aquesta malaltia i els anomenats disruptors endocrins. "Són compostos que tenen activitat estrogènica, que vol dir que són substàncies que poden interferir en el sistema endocrí o hormonal, que és el mateix. Es troben en aliments, en productes de cura personal i en altres matèries de consum, ja que tenen moltes utilitats. També en pesticides, productes de neteja o plàstics, per exemple", ha explicat Laura Costas, la investigadora de l’IDIBELL i de l’ICO que ha liderat aquesta recerca, en declaracions a Onda Cero.

"Estan molt regulats"

Per tant, tal com ha admès Costas, és difícil evitar el contacte amb aquests compostos en el nostre dia a dia, ja que són pràcticament a tot arreu. Això sí, la científica ha volgut enviar un missatge tranquil·litzador: "Hi són, però estan molt regulats. Aquests compostos s'avaluen i s'hi apliquen regulacions i restriccions, llavors les quantitats en què es troben estan molt limitades i en contínua avaluació", ha assegurat.

Amb tot, Costas ha recordat que el càncer d’endometri és el tipus de càncer ginecològic més freqüent en els països desenvolupats. A nivell mundial, afecta unes 400.000 dones cada any, i apareix sobretot en la fase posterior a la menopausa.