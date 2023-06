Els Comuns reclamen una "gran aliança d'esquerres" a Barcelona

Barcelona en Comú argumenta que van canviar de parer in extremis per evitar que la Junts per Catalunya "desmantellés" tota l'obra de govern d'Ada Colau. El número dos de Barcelona en Comú, Jordi Martí, reconeix les contradiccions -ell mateix va assegurar que amb el PP no aniria ni a la cantonada- però "m'empasso les paraules" per intentar configurar una "aliança d'esquerres" al consistori després de les generals. Una entesa que dependrà de "si ens trobem un Jaume Collboni que vol aprofundir en polítiques d'esquerres", ha afirmat Jordi Martí.

El PSC no descarten aquesta possibilitat. La portaveu socialista, Èlia Tortolero, remarca que "no hi ha cap acord de govern amb el Partit Popular". El líder del PP a Barcelona, Daniel Sirera, al seu torn, ha destacat que han complert amb "la nostra paraula". "No hem fet alcalde un independentista ni els Comuns formen part del govern municipal", ha manifestat.

Junts per Catalunya i Esquerra, per la seva banda, denuncien que "l'Estat ha intervingut Barcelona" per evitar un executiu independentista a l'Ajuntament de Barcelona.