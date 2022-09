LA CIUTAT, AMB JAUME MAS

Els comerciants de Barcelona reclamen solucions urgents al vandalisme i la inseguretat

Aquesta Mercè ha acabat amb nombrosos aldarulls i problemes a Barcelona. De fet, hi ha hagut fins i tot un apunyalament mortal. Els comerciants de Creu Coberta, on hi ha hagut les principals destrosses de botigues.