Els col·lectius feministes surten al carrer aquest 8M en context de pandèmia

Diversos col•lectius feministes han organitzat entre ahir diumenge i avui dilluns unes 60 concentracions pel Dia Internacional de la Dona. La principal d’aquestes concentracions serà la convocada per Vaga Feminista aquesta tarda a Passeig de Gràcia, amb totes les mesures de seguretat contra la covid. La organització calcula que hi assistiran unes 3.600 persones, que és l’aforament màxim previst pels vuit trams en que es dividirà la concentració per respectar els dos metres i mig quadrats de separació entre participants.

Participació del Govern

Per part de la Generalitat està previst que assisteixin els consellers en funcions, Meritxell Budó, Àngels Ponsa i Ramón Tremosa, així com també el president del Parlament, Roger Torrent, la presidenta de l’Institut Català de les Dones, Laura Martínez i la directora de l’organisme, Núria Ramon.

Unes hores més tard, a les nou del vespre, Vaga Feminista ha organitzat una altra acció que es podrà seguir des de casa i que consistirà en decorar els balcons en suport a les treballadores essencials i en fer soroll i llums per recordar la bretxa salarial entre homes i dones.