Els Catarres, Edu Esteve i Roger Padrós actuaran al Clotilde Fest al Palau Robert

Per primera vegada, el Palau Robert encadenarà tres cicles de concerts que se celebraran al jardí del Palau Robert de Barcelona entre el 3 de maig i el 12 de juliol.

El Clotilde Fest serà l'esdeveniment que tancarà el cicle i s'estendrà entre el 21 de juny i el 12 de juliol i comptarà amb propostes de fins a quatre emissores diferents. El 28 de juny serà el torn d'Europa FM, que enguany posarà en escena el carisma del cantant Edu Esteve, la veu d'un dels artistes millors valorats per les ràdios musicals com Roger Padrós i l'aposta pels sons més eclèctics de la mà de la DJ Bulma Beat.

"Des d'Europa FM sempre és molt important defensar la música en viu en català. Vam començar la primera edició amb Els Catarres i és molt bon senyal veure que, amb el pas del temps, aquests artistes tornen a trepitjar el mateix escenari perquè això consolida un festival com el Clotilde", ha celebrat Lluís Soler, coordinador de l'emissora.

El suport a la música catalana, de fet, és un dels objectius d'aquest cicle de concerts, on l'entrada és gratuïta i s'espera atraure, especialment, al públic jove. "Els aforaments previstos per cada concert és de fins a un miler de persones. Per tant, són cicles amb força envergadura per poder atraure, sobretot, públic jove", ha explicat Eva Pomares, directora general de Difusió.

Més enllà del Clotilde Fest, també se celebraran els 30 anys de la revista Enderrock i els de Sonora, que vol donar veu a les artistes joves.