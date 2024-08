Els Bombers de la Generalitat han fet gairebé 700 rescats aquest 2024

Avui hem parlat amb Rafel Esteban, oficial del Grup de Recolzament d’Actuacions Especials, GRAE. Ell ens explica que no tothom està preparat per sortir a la muntanya. I que cal anar-hi ben preparat. Sobretot cal saber on es va, tenir el lloc documentat, tenir bon material i també recursos alimentaris i aigua.

Cal trucar al 112 davant d'una situació de perill

Davant d'una adversitat, cal trucar al telèfon d'emergències, facilitar la ubicació, explicar què esta passant i si hi ha alguna persona ferida. Després d'aquesta trucada s'activaran els serveis d'emergència dels Bombers de la Generalitat per efectuar el rescat.