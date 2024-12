Els autònoms i les petites empreses preparen l'adaptació a la llei antifrau

El canvi tecnològic que implica la llei Antifrau no és cap revolució però sí que necessita del seu temps d’adaptació, sobretot perquè ja no es podrà modificar ni manipular les factures que s’hauran d’enviar a Hisenda. Elena Sorribas, de l’equip de la consultora Esofitec, ha explicat a Onda Cero que el nou software de facturació no permet alterar les factures un cop estan tancades amb uns registres que permeten a l'Agència Tributària comprovar la seva traçabilitat i evitar el frau fiscal.

Crea i creix

Després de la llei antifrau, arribarà el desplegament del reglament de la Llei crea i creix, previst per al 2026. Una norma que impulsa la facturació electrònica per agilitzar processos i lluitar contra la morositat. Tot i que queda només un any, una enquesta recent ha posat al descobert que 4 de cada empreses desconeix l’existència d’aquesta llei. En tot cas, tant en el cas de la llei Antifrau com la Llei crea i creix els experts com els de la consultora Esofitec recomanen anticipar-se per tal d'evitar nervis i neguits.

Esofitec, amb seu a Lleida i oficines a Girona, Barcelona i Saragossa, ofereix softwares per a autònoms i empreses, formació i també xerrades sobre el nou marc legal. Elena Sorribas també ha posat l’accent en els avantatges de la normativa.