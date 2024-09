Els autònoms catalans cotitzen més a la seguretat social i veuen incrementades les seves jubilacions. Al llarg del 2023, un 50% dels autònoms van poder aportar més diners a les arques públiques gràcies al nou sistema de cotitzacions. I sí, la bretxa de pensions entres les persones assalariades i autònomes ja s’està reduint.

I aquesta és una tendència que celebren des del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, qui presenta aquestes xifres. El nou sistema de cotitzacions, impulsat pel PSOE i en vigor des de l’1 de gener del 2023, permet als autònoms adaptar les cotitzacions als seus ingressos reals.

En conseqüència, al llarg de l’any passat, 7 de cada 10 autònoms catalans van tributar pet sobre del mínim. "Això suposa un increment del 170% del nombre de persones que cotitzen per una base d'entre l'1 i l'1'5 vegades la base mínima", apunta Yèsika Águila, membre del CTESC per Foment del Treball,

I l’impacte ha estat directe, perquè les jubilacions han crescut un 9’5% durant el 2023. Ara bé, la bretxa amb els assalariats és lluny d’erradicar-se. "La pensió mitjana d'un autònom és de 826 euros al mes, un 37% menys que les persones assalariades" afegeix Aguila, qui celebra aquesta reducció tot i que sigui mínima.

Els sistema de cotitzacions actual pot acabar amb el malson del autònoms: rebre jubilacions baixes per cotitzar poc i durant menys temps. Segons l’informe del CTESC publicat el 2023, a Catalunya hi treballen 556mil autònoms, un 4% més respecte l’any anterior. També incrementa la presència de les dones. "Ara bé, des del govern català som conscients que molts d’ells ho fan obligats per la situació del mercat de treball" assegura Francisco Ramos, secretari de treball de la Generalitat.

I a banda de les jubilacions, els autònoms reclamen que es segueixin digitalitzant tots els processos administratius. Un fet, diuen, que ha d’anar acompanyat de formacions per acabar amb la bretxa digital.