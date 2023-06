Els aliments bàsics també pateixen la sequera

Els aliments segueixen arribant a taula gràcies a les mesures que s’estan aplicant però no hem d’oblidar que la lluita contra la sequera no és només dels productors sinó de tota la societat. Així ho veu Joan Girona, investigador del programa Ús eficient de l’aigua en agricultura de l’IRTA: "No només és un problema dels sistema productiu. Tindrem els aliments que necessitem cada dia? Això ens ho hem de preguntar com a societat i veure quines solucions hi trobem.

Sistemes de reg més eficients

Al seu parer, aquests mecanismes s'han d'aplicar de manera que cada gota que utilitzem en el reg serveixi per convertir-la en aliments: "Necessitem regs més eficients, i infraestructures modernes amb tecnologia i que els sistemes d'emmagatzamatge estiguin adaptats també a contextos amb manca d'aigua". En aquest marc, una de les mesures més destacables és la que s'ha dissenyat des de l’IRTA. Es tracta d’un portal amb què els regants de Lleida poden saber quina quantitat d’aigua necessiten els seus cultius per tal de poder aplicar-la de forma acurada: "Agafa les imatges dels satèl·lits i, en base a aquesta informació, disposem de quanta aigua és necessària en cada parcela de regadiu i avança la que serà necessària la setmana vinent". Això permet que els cultius rebin l’aigua justa que necessiten i no més, el que suposa un estalvi evident i que no es malbarati aquest bé tant preuat.

Canvis en l'alimentació?

Tot plegat ens porta a preguntar-nos si els constants episodis de sequera ens poden portar a canviar la nostra alimentació, ja que alguns aliments bàsics es poden veure afectats per aquesta manca d’aigua. Des de l’IRTA, Joan Girona apunta que històricament la societat evoluciona i amb ella la seva alimentació però no creu que canviï la nostra dieta per culpa de la sequera. Per ell, el problema més greu és la disponibilitat en globla dels aliments: "Fa temps que els especialistes ens adverteixen que quan falten aliments, s'encareixen i el perill és que aquests no arribin a tothom".