Amb tot, Domínguez ha lamentat que el nou consistori té molta pressa en eliminar l'urbanisme d'Ada Colau, però que l'important “encara continua pendent” com és trobar solucions al problema de la contaminació que pateixen els veïns de la zona.

“Cal recuperar l'espai per al vianant i no a favor de vehicles com la furgoneta o la motocicleta, ja que al final són contaminants”, ha conclòs Domínguez.