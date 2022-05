Efectividad y resultadismo

Sin Busquets el Barcelona actual es otro equipo muy distinto, muy condicionado por su ausencia, tanto que Xavi optó por un cambio de sistema para colocar un 3-4-3 que equilibrará la teórica superioridad de los mediocampistas del Celta.

El Barcelona no estuvo nada cómodo en toda la primera parte pero se fue al descanso con una cómoda ventaja de dos goles merced al acierto de Memphis y Aubameyang, que está confirmando el enorme acierto que supuso su llegada en el mercado invernal. Fue sin brillo e incluso sin sufrimiento pues la temprana expulsión de Murillo lo allanó definitivamente el partido por más que el portero y los defensas del Barcelona, con sus reiterados errores y entregas de balón al rival parecían empeñarse en ponerle emoción al final del choque. No fue así y el único sufrimiento fue el susto que protagonizó el central uruguayo Ronald Araújo por ese aparatoso choque de cabezas con Gavi y la presencia de la ambulancia médicalizada en el césped del Camp Nou durante varios minutos, que se hicieron eternos.

De positivo en el duelo nocturno de ayer, por cierto, vaya horarios, está el hecho de que al fin el Barcelona demostró efectividad y transformó casi todas las oportunidades que tuvo , en especial las primeras, y los puntos que logró que parecen sellar ya la segunda plaza. Pero quedan muchas dudas como si el Barcelona sabe jugar sin Busquets a lo que debe, Quel está pasando a Ferran Torres que está en una dinámica en la que no solo no marca goles sino que parece que no le sale nada. Los errores recurrentes en defensa y portero. Por fortuna, en esta oportunidad el Celta no lo supo aprovechar pero en otras situaciones le podrían haber puesto en un duro compromiso al Barcelona.

Lo mejor es que ya solo quedan dos partidos y acabará el calvario de la temporada 2021- 2022, eso sí parece que con final feliz.