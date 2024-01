Educació signa un acord per revertir les retallades amb el 80% dels professors en contra

El Departament d’Educació ha signat un acord amb els sindicats CCOO i UGT per revertir les retallades que el sector arrossega des del primer mandat d'Artur Mas al Govern de la Generalitat. Un acord, però, que només compta amb el suport del 20% de la mesa sectorial: la resta de sindicats, que representen el 80%, s’han negat a signar-lo, argumentant que, en realitat, no reverteix les retallades. Aquesta és la visió d'USTEC i Professors de Secundària, primer i segon sindicats majoritaris entre els docents. Tots dos s’han oposat a l’acord, juntament amb tres sindicats més: la CGT, la Intersindical i la Federació d'Ensenyament.

El document signat té tres eixos principals, entre els quals destaca la recuperació dels sexennis, és a dir, tornar a cobrar els estadis al cap de sis anys, i no al cap de nou, com passa des de fa més d'una dècada. Els altres dos són la reducció de dues hores de la jornada laboral dels professors majors de 55 anys i l’equiparació salarial dels professors de formació professional. Per als signants, es tracta d'un "acord històric", tal com ha dit la portaveu de CCOO, Marga Romartínez. "Revertim les retallades més importants, que tenen més pes econòmic i que afecten més gent, després de gairebé dotze anys", ha subratllat.

En la mateixa línia, la consellera d’Educació, Anna Simó, ha celebrat el pacte i ha remarcat que "beneficia uns 43.400 docents". Ara bé, també ha reconegut que es tracta d’un acord vinculat als pressupostos de la Generalitat i que, per tant, si no hi ha pressupostos, no hi haurà aquesta reversió de les retallades. És per això que Simó ha fet una crida als grups parlamentaris: "Ells han anat insistint perquè poséssim fi a les retallades. Nosaltres ho complim, i ara demano que ells també compleixin. Hem de tenir els pressupostos de 2024 perquè aquest acord pugui posar-se en funcionament".

Un acord "pitjor que el de Cambray"

A l’altra cara de la moneda hi ha els sindicats que representen la gran majroia del sector. Precisament, els indigna el fet que l’acord depengui dels pressupostos, ja que creuen que no suposa un compromís real i no els dona cap garantia. I no només això: també estan en desacord amb el contingut. En aquest sentit, lamenten que la reducció de la jornada laboral dels majors de 55 anys quedi pendent per a la pròxima legislatura i consideren que alguns professors d’FP queden fora de l’equiparació salarial perquè el redactat, afirmen, és confús. Però sobretot critiquen que no es reconegui el deute acumulat de molts professors.

Segons la portaveu d’USTEC, Iolanda Segura, el pacte d'avui suposa un greuge comparatiu per als docents que no han cobrat els sexennis durant aquests anys. "Que l'estadi es converteixi en sexenni però que no es retornin totes les pèrdues salarials del professorat que ha patit aquesta retallada, per a nosaltres, és un menyspreu a la seva tasca i una manca de reconeixement", ha sentenciat.

Finalment, els sindicats contraris a l’acord assenyalen que també n'han quedat fora altres reivindicacions del sector. Amb tot, denuncien que es tracta d’un pacte pitjor que el que haurien signat l’estiu passat amb l’anterior conseller d’Educació, Josep González Cambray.