Dues de cada 10 famílies catalanes tenen dificultats per mantenir la llar a una temperatura adequada

Un 20% de les famílies catalanes tenen dificultats per tenir la llar a una temperatura adequada, sigui a l’hivern o a l’estiu. La problemàtica ha anat a més, ja que el 2020 aquesta situació només afectava el 9% de les famílies. Els més perjudicats són la població estrangera i aturada, que tenen quasi el doble de probabilitats de patir la privació.

Són dades del Síndic de Greuges, que assegura que Catalunya està en una posició de fragilitat per dues raons: l’empobriment de la població i l’increment dels preus de l’energia. I està a anys llum de la mitjana europea. "Si Catalunya està gairebé en el 20%, al conjunt de l'Estat és del 17% i només del 6,9% en el cas de la Unió Europea", ha detallat la síndica Esther Giménez-Salinas.

Des del Síndic celebren que Catalunya té una llei pròpia contra la pobresa energètica, pionera a tot l’Estat, que -calculen- ha evitat més de 200.000 talls de llum entre 2015 i 2020. Ara bé, lamenten que des de l’aprovació de la llei no se n’hagi fet un desplegament reglamentari... i demanen estendre a totes les companyies el conveni que la Generalitat té amb Endesa per evitar talls de subministrament a les famílies més vulnerables. "Sigui per negligència de la Generalitat o per manca d'interès de les grans companyies, això no ha estat així. Nosaltres demanem que aquests convenis es facin realitat, tal com diu la llei 24/1015, que no només parla d'Endesa", ha asseverat l’adjunt a la síndica, Jaume Saura.

L’òrgan també ha alertat de les traves burocràtiques per tramitar el bo social tèrmic. Unes traves que fan que les ajudes triguin prop d’un any en arribar.