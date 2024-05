Dos escuelas de Sants piden climatización urgente en las aulas

El calor se empieza a notar y los meses de más temperatura están a la vuelta de la esquina. Si a esto le añadimos aulas llenas de estudiantes el calor aumenta. Pero, y si le añadimos que no se pueden tener las ventanas abiertas?

Climatización urgente

Es la situación con la que van a tener que lidiar los centros educativos más cercanos a la Estación de Sants. El inicio de las obras en la estación, previstas para 2025, va a obligar a las escuelas Práctiques i Jaume I a cerrar las ventanas para evitar la entrada de polvo. Por esta razón, estos centros han reclamado al Consorci d'Educació y al Ayuntamiento medidas urgentes para no encontrarse con esta situación. Según dicen desde estos centros, des del Consorci no se ha ofrecido ninguna alternativa y, de hecho, se han rechazado alternativas propuestas por estos mismos centros porque no se adecuan al presupuesto o no son empresas avaladas por el organismo.

En 'La Ciutat' hemos hablado con la portavoz del sindicato de profesores USTEC-Stes, Iolanda Segura , que ha recordado que "es un tema urgente, si en situación normal un aula de escuela ya parece un asador, imaginaros si encima no puedes abrir las ventanas. La ventilación es la que es pero tener que mantener cerradas las ventanas lo convierte en un horno".

Alternativas estériles

Ante la inacción de las administraciones, los centros educativos han tomado la iniciativa a la hora de plantear propuestas, como la instalación de ventiladores de techo en las zonas más calurosas, una medida descartada por el Consorci. Segura reconoce que "se han planteado propuestas por parte de los centros, pero no creo que los ventiladores sean una solución, hay que encontrar una solución permanente para que estos centros puedan estar en condiciones aceptables". La propuesta del Consorci de emplear 'ventilación cruzada', es decir crear corriente de aire por los pasillos y las aulas, choca con el punto de vista de los centros, que recuerdan que en el caso de los alumnos y alumnas que puedan sufrir afectaciones respiratorias como asma o alergias será especialmente complicado. Segura apoya este punto de vista y recuerda que "si ya es complicado respirar con mucho calor y polvo en situación normal imagínate si sufres de afectaciones respiratorias, es imposible, es una cuestión de salud".

Promesas incumplidas

Segura recuerda que en verano pasado el alcalde de Barcelona Jaume Collboni prometió iniciar un proceso para climatizar más de una veintena de centros educativos, pero casi un año más tarde, Segura ve "evidente que no ha habido avances, o al menos no tenemos constancia de que se haya iniciado ningún proceso. Además sólo se refiere a centros de infantil y primaria, los institutos quedan fuera porque dependen de la Generalitat". Segura lamenta que "siempre pasa lo mismo, no se entiende que pase todo un año y no se haya hecho nada. Siempre se va a última hora. No hay planificación. Se hizo un anuncio el curso pasado en pleno verano, y que aún no se haya hecho nada no se entiende".