Dones de la història que s'amaguen rere pseudònims masculins

La periodista d'Onada Feminista, Alejandra Sánchez, i la companya d'informatius de la casa, Anna Utiel, ens parlen de dones que han hagut d'adoptar un pseudònim masculí per poder tenir èxit en les seves carreres professionals.

Qui s'amagava darrere de Robert Capa? Qui era Víctor Català?

Més enllà de respondre aquestes preguntes, les periodistes analitzen el personatge de Disney Mulán i ens recomanen el llibre "Com destruir l'escriptura de les dones" de JoannaRuss. L'obra enumera una sèrie de raons que al llarg de la història han esdevingut excuses per dubtar de l'autoria i la qualitat d'un llibre escrit per una dona.