Diversos missatges de mòbils mostren que els acusats del crim de Sabadell van planificar el succés

Un seguit de missatges de mòbil han evidenciat que els tres acusats pel crim de Sabadell del 2021 havien planificat el succés, adduint que la víctima maltractava una de les bessones incriminades. Durant la sessió d’aquest dilluns del judici a l’Audiència de Barcelona, s’han reproduït diverses notes de veu enviades entre els acusats -Isaac, Pilar i Dolores-, s’han rellegit missatges escrits i també s’han exposat trucades enregistrades en les quals també apareix la víctima, Pedro. A les converses, Isaac i Pilar afirmen que Dolores “no pot més” davant la situació que viu amb Pedro i planifiquen adormir-lo “abans de matar-lo”. També diuen tenir un aparell de descàrrega elèctrica per “fulminar” la víctima i després traslladar el cos.

A banda de les converses sobre la planificació del succés del juliol del 2021, durant l’exposició del contingut dels telèfons mòbils també s’han evidenciat els alts i baixos que tenia la relació sentimental entre Dolores i Pedro. En algunes trucades, les dues germanes parlen de la víctima com un maltractador i de la possibilitat de demanar una ordre d’allunyament, fet que Dolores descarta. També hi ha converses amb discussions pujades de to en el si de la parella.

Declaració dels forenses

Aquest dilluns també han declarat els forenses que van participar en l’aixecament del cadàver i a l’autòpsia. Tots han destacat que les lesions que va rebre la víctima van ser al cap, que va patir una “gran deformitat”. “El crani estava aixafat, enfonsat i en sortien restes de massa encefàlica”, ha relatat una de les doctores, que ha definit el traumatisme com a “molt greu”.

La mateixa forense ha explicat que la dotzena de lesions identificades podrien ser resultat, en alguns casos, de cops sobreposats i ha dit que en la majoria dels casos van ser impactes en què la víctima estava quieta. “No hi havia una fractura lineal al cap, sinó que vam observar una destrucció massiva de tots els ossos. Estava tot triturat, tant a la part frontal com a la cara”, ha detallat.

D’altra banda, a la mateixa sessió s’han practicat les proves pericials psicològiques dels tres acusats. Les psiquiatres i el psicòleg que van avaluar les bessones i l’home han detallat que en cap dels tres casos van detectar indicis de malaltia o trastorn mental que els impedís ser conscients de les seves accions. “Tenien una vida absolutament normativa”, han afirmat els especialistes.