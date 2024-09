Discrepàncies entre 'Fruita amb Justícia Social' i la Peria sobre les condicions dels temporers

Des del passat 3 de juny, el pavelló 3 de la Fira de Lleida ha atès un 20% més de temporers que el 2023 amb un total de 1.120 persones. D'aquestes, han pernoctat 260 al dispositiu. Així i tot, des de la plataforma 'Fruita amb Justícia Social', el seu portaveu Llibert Rexach denuncia que es tracta d'un "servei nefast i indigne" i assegura que hi ha temporers ja contractats que ocupen aquest pavelló, quan l'allotjament l'hauria d'oferir l'empresa contractadora. Per la seva banda, el tinent d'alcalde i regidor d'Acció i Innovació Social de la Paeria de Lleida, CarlosEnjuanes, assegura que aquesta última qüestió "no és certa" i que "el dispositiu d'acollida és de set dies i per a persones que no estan treballant". Així i tot, Enjuanes assegura que "estem a disposició de donar totes les dades a treball i, en cas que hi hagi persones amb contractació, fer que no hi siguin".