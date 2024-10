La Diputació de Lleida impulsa una campanya per frenar el despoblament

La Diputació de Lleida, en col·laboració amb la Generalitat i el Govern central, promou la campanya ‘Petit poble, gran vida’ per trencar els tòpics i prejudicis que envolten al món rural.

La iniciativa és un clam per defensar la vida en municipis petits de la província de Lleida i una crida per lluitar contra el despoblament. El vicepresident primer de la Diputació, Agustí Jiménez, ha advertit que “el despoblament és una de les amenaces més importants”. “Cal posar en marxa mesures orientades a l’equilibri territorial” per afrontar “el repte demogràfic” i “salvaguardar la cohesió social i la nostra identitat”, ha reclamat Jiménez.

La portaveu del Govern i consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha assenyalat que les prioritats de la Generalitat per revertir la situació són “actualitzar els serveis públics” i “modernitzar les infraestructures”.

“Parlem de l’àmbit de la seguretat, la salut i l’educació, pel que fa als serveis; i en el terreny de les infraestructures ens referim a garantir connexions de mobilitat de primer nivell per facilitar el creixement econòmic i ser un país equilibrat en densitats demogràfiques”, ha explicat Paneque.