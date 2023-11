Avui, al 'Dil·lema dels divendres' hem parlat dels nostres hàbits diaris pel que fa a anar a dormir: Sou noctàmbuls? És a dir, aneu a dormir tard? O sou més de llevar-vos ben d'hora al matí? També és possible anar a dormir tard i llevar-se d'hora, pels que tenen facilitat per dormir poc. Tot això ho hem debatut al 'Dil·lema dels divendres', com sempre, amb el Lluís Soler com a mestre de cerimònies i amb l'equip del programa, la Miriam Franch, el Robert Calvo i el Gerard Sanz.