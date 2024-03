La Societat Catalana de Pneumologia (SOCAP) ha elaborat el Document de Posicionament de Diagnòstic i Tractament de la Fibrosi Pulmonar Idiopàtica (FPI) en què revisa les últimes evidències científiques respecte a aquesta malaltia pulmonar minoritària i reclama per als pacients afectats un maneig integral, amb la implicació de tots els nivells assistencials i multidisciplinar, que inclogui el tractament farmacològic habitual de la FPI, tractament no farmacològic, educació terapèutica i el maneig de totes les complicacions i comorbilitats, entre les quals figuren l'apnea del son o la depressió, així com el trasplantament pulmonar i les cures pal·liatives.