El principal objectiu que té aquest día Mundial de la Salut Mental és conscienciar a la població de la importància de tractar els problemes relacions amb la salut mental, lluitar contra els estigmes i promoure activitats que millorin l’atenció. Al Lideratges volem centrar-nos en la salut mental en el món de l’empresa, tant per a persones treballadores com per autònomes i empresàries. Per tractar aquest tema, parlem amb Joan Piñol, director general de la Fundación Salud y Persona.