El diumenge 11 de febrer se celebra el dia mundial de la dona i la nena a la ciència. Al programa d’aquesta setmana del Lideratges parlem amb Sílvia Canudas, científica i professora de la Uni-versitat de Barcelona, per tractar la importància de disposar d’aquests dies destacats on es posa èmfasi en temes de màxima importància com, en aquest cas, per donar visibilitat a les dones dins del món de la ciència.