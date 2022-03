LA CIUTAT, AMB MÍRIAM FRANCH

“Detectem més casos de discriminació perquè tenim més denuncies”

El racisme i la LGTBI-fòbia són la causa de dues de cada tres discriminacions denunciades a l'Oficina per la No Discriminació de Barcelona l'any 2021. Els casos de discriminació contra persones LGTBI ha doblat el percentatge en els darrers quatre anys, del 16% al 32%. Els casos de racisme i xenofòbia han baixat fins al 34%, quan havien arribat a suposar més del 40% dels expedients oberts per l’oficina. En parlem amb la directora de Drets de Ciutadania de l’Ajuntament de Barcelona, Anabel Rodríguez.