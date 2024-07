La dessalinitzadora que es farà al port de Barcelona podria no ser flotant sinó ancorada al fons de la infraestructura

Novetats pel que fa a la dessalinitzadora que s’ha d’instal·lar al Port de Barcelona. La infraestructura es contractarà mitjançant un contracte de serveis que serà, com a mínim, fins al 2030. A més, podria no ser flotant – tal i com estava previst – sinó que podria ser ancorada al fons del port.

Uns canvis que es donen després que les pluges d’aquesta primavera hagin fet sortir l’àrea de Barcelona de la fase d’excepcionalitat. Això ha provocat que no es pugui contractar per via d’urgència la construcció de la dessaladora flotant d’emergència, que havia d’entrar en funcionament a l’octubre.

Com que s’ha de fer una contractació ordinària, l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat ha preferit fer un contracte de serveis que s’adjudicarà el gener de 2025 i es preveu que en tres mesos ja funcioni... "just abans d’una possible fase 2 d’emergència per sequera", alerta David Vila, director de l’ATL.

Aquesta dessaladora tindrà una producció màxima de 40mil metres cúbics diaris, el que són 14 hectòmetres cúbics anuals. L’adjudicatària decidirà si es fa una plataforma flotant o ancorades al fons marí.

Mentrestant, a Tarragona, el Port deixa d’utilitzar a partir d’avui aigua potable per dur a terme tasques de manteniment.

Ja s'ha posat en marxa el funcionament la seva primera dessaladora al moll de Rioja. Un anunci que arriba després de quatre mesos d’obres i d’una inversió inicial propera als 40mil euros. L’objectiu no és altre que produir la quantitat d’aigua necessària al dia per realitzar tasques de manteniment dins la mateixa infraestructura.

A més, la instal·lació preveu que s’abasteixi de la energia generada per plaques fotovoltaiques. Així el Port evitarà treure aigua potable de la xarxa pública per, per exemple, netejar vials o la xarxa que recull l’aigua de la pluja.