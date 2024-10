El desequilibri inversions i parcel·les

Al llarg de la setmana vinent, el BOE publicarà la segona convocatòria del PERTE dels semiconductors. Un àmbit clau pel creixement de la indústria automobilística elèctrica i la creació de llocs de treball de qualitat. És una bona notícia, sobretot pels projectes vinculats a la microelectrònica. Ara bé, l’anunci d’Hereu ha quedat tapat per les paraules del conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, qui assegura que “es més difícil trobar parcel·les que inversions”.

Tots dos han coincidit en un acte organitzat per la Diputació de Barcelona. Des d’allà Sàmper ha lamentat la manca de diàleg que hi havia entre Esquerra i el PSOE en definit nous espais on ubicar projectes industrials. En aquest sentit assegura que el seu govern obra un nou camí per revertir-ho.

També s’ha compromès a fer un nou Pacte Nacional per a la Indústria, ja que l’actual acaba l’any vinent. En aquest context, la transició energètica és clau per descarbonitzar el motor econòmic de Catalunya. Ara bé, en aquest procés "es poden perdre molts llocs de feina si no es fa de forma conjunta amb la resta d’Europa", indicava des del Col·legi d'Economistes de Catalunya el president d'Enegas, Antoni Llardén.

Llardén aposta per electrificar la indústria però avisa que no tots podran fer-ho al 100%. Entre altres, situa l’hidrogen verd el gran substitut dels combustibles fòssils.