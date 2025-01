"Des de la covid l'increment de les persones sense llar ha anat a més"

La fundació Arrels va atendre durant el 2024 a 3.176 persones sense llar i va fer 7.219 visites a 786 persones que viuen al carrer, un 6,7% més que l'any anterior. Del total de persones ateses sense llar, 1.356 han anat a l'entitat per primera vegada. També augmenta l'acompanyament a serveis sanitaris, de salut mental o addicions, en concret un 21,3%, fins a les 404 persones, segons dades provisionals.

Un augment constant

La directora d'Arrels fundació, Beatriz Fernàndez, assegura que aquest augment és constant des del 2020, coincidint amb la covid. Tot i això, afirma que els motius són diversos i no n'hi ha només un. A més, Fernàndez explica que la gran majoria de persones ateses són homes, arribant al 89%. A més, la majoria d'atesos són persones sense llar de llarga durada.

D'altra banda, Arrels ha garantit l'allotjament a 262 persones, la majoria en pisos. De fet, l'any passat 20 persones van començar a viure en un pis gestionat per l'entitat. Pel que fa a les nits de pernoctació, se n'han ofert 82.918, per sobre de les 82.308 del 2023. Els habitatges disponibles per part d'aquesta entitat van pujar fins als 134, un 5,5% més que l'any anterior, quan hi havia 127.

D'altra banda, Arrels ha conegut la mort de 84 persones sense llar a Barcelona l'any passat, a 49 de les quals l'entitat les coneixia directament.

L'organització ha destacat que tota aquesta feina ha estat possible gràcies al treball de més de 400 voluntaris.