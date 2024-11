"Deep Tech", present i futur

El sector Deep Tech, segons els experts, és el futur, però sobretot el present. I molts de nosaltres ens preguntem... què vol dir Deep Tech. En poques paraules: es tracta de descobriments científics que gràcies a la tecnologies es converteixen en productes o serveis que tinguin utilitat per les persones.

És un sector clau per respondre els reptes de les grans ciutats com, per exemple, el canvi climàtic, la massificació turística o la reducció de l’accidentalitat. "La sostenibilitat energètica, la mobilitat, la salut, son àmbit d'aplicació d'aquestes tecnologies que tenen molt sentit en l'entorn urbà", apunta Lorenzo di Pietro, president de Barcelona Activa, organitzadora de la fira, en declaracions a Onda Cero.

Les grans protagonistes de l’esdeveiment son les StartUPs com Roka Furadada, una empresa emergent, nascuda a Barcelona fa 5 anys i dedicada al món de la cosmètica. El seu segon producte, el Roka Cercle, és capaç d’unir la bellesa amb la sostenibilitat aprofitant el malbaratament del sector del paper.

Carlos Vila, responsable del negoci, en explicava que ara treballen "amb la lignina". I d'on surt la lignina? Doncs la indústria paperera "quan vol fer paper, tala l'arbre i es queda la cel·lulosa i el que llencen és la lignina".

Parlem d’una molècula que té propietats antioxidants, antibacterianes i absorbidores de la radiació ultravioleta. Però com ho transformen en un producte? "Aprofitem totes les propietats naturals per desenvolupar una matèria primera que es pugui utilitzar en productes cosmètics", apunta Vila.

Aquest és el segon producte que llencen al mercat. Per ara, el comercialitzen arreu d’Europa però aquest 2025 esperen fer un salt i fer arribar els seus descobriments a tot el món.

Aportació econòmica

I aquest és un sector de present també pel seu impacte en l’economia de casa nostra. I Catalunya destaca com la comunitat autònoma més avançada en aquest àmbit. En el marc d’aquest esdeveniment, la fundació Mobile World Capital Barcelona ha presentat un estudi que indica que Catalunya concentra el 29% de les StartUPs sorgides d’universitats i centres de recerca.

Ja son 355 les que es situen, sobretot, a l’àrea metropolitana de Barcelona. Es desconeix, per ara, el seu impacte en l’economia catalana però ja tenim xifres a nivell estatal. Al conjunt d’Espanya, hi ha 1.210 companyies, que generen 12.000 llocs de treball de qualitat i facturen 2.000 milions d’euros l’any. Destaquen els sectors de la Salut, les TIC i la Indústria.