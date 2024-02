David: "No sabem quan, però tornarem a casa"

Els veïns del barri del raval de Badalona viuen amb preocupació, però no amb por, des del dia 6 de febrer, quan l’esfondrament d’un bloc de cinc pisos va acabar amb la vida de 3 persones. A la vintena de famílies que van ser desallotjades n’hem de sumar unes vint més. Totes les del bloc del costat, el número 7, que ahir van ser evacuades després que es detectés i s’inspeccionés el risc que generava una esquerda a la paret.

24 hores després de ser desallotjats, part dels veïns del bloc 7 del carrer Canigó de Badalona, l’adjacent al que es va esfondrar fa una setmana, han pogut entrar a casa seva per primera vegada. Ho han fet amb el permís de la Guàrdia Urbana i per recollir coses imprescindibles pel dia a dia. Malgrat que s’enfronten davant una situació delicada, mantenen l’optimisme que tard o d’hora podran tornar a les seves llars.

Una esquerda amb "risc" d'esfondrament

Hem pogut parlar amb el David, veí del 4 quarta del bloc afectat. ell mateix va avisar que l'esquerda que hi ha al seu menjador, paret amb paret amb l'edifici esfondrat, s'havia allargat... aproximadament un metre i mig.

"Nego que l'esquerda travessi diversos pisos. És una esquerda que els bombers tenien controlada però aquest dimecres vaig veure que també apareixia al sostre", indica en David.

Aquest matí, dos tècnics de l’Ajuntament han entrat a l’edifici cap a les 11, per revisar si les condicions eren òptimes per accedir-hi. Una hora més tard, cap a les 12, la Guardia Urbana els ha comunicat que podien entrar dues persones per llar i únicament podran agafar les coses imprescindibles.

Des d’aquell moment, el degoteig de veïns que entraven i sortien ha estat constant. Cares de preocupació i d'incertesa, però són optimistes que tard o d'hora podran tornar a casa. Ara bé, les obres per reforçar l'estructura podrien trigar diversos dies, ens parlen fins i tot de setmanes.

Els veïns del 3 i del 5

La preocupació, però, s’estén també fora de la zona acordonada, al llarg del carrer, cap als números 3 i 5. Sobretot aquest darrer, l’adjacent al que fa poc més de 24 hores van desallotjar. Fins i tot, alguns es plantegen marxar de casa.

Hem pogut parlar amb alguns dels veïns d’aquests blocs. Molts d’ells no són conscients sobre quan el seu edifici va superar la darrera inspecció tècnica. És més, tots han negat cap tipus de reunió entre els veïns de les escales. Marxar de casa ja no és una opció tan desorbitada.

Ara bé, en el cas de la Inés ho veu complicat. Ara mateix està pagant una hipoteca. Vol marxar al centre de Badalona però reconeix que vendre el seu pis ara mateix és pràcticament impossible. De fet, assegura que "tenia coneguts que volien venir a viure al barri, però ja s’han fet enrere".

Mentrestant al 13...

En Juan, un propietari del bloc que té el seu pis llogat, ha assegurat a Onda Cero que fa uns 6 anys, van decidir reformat part de l’edifici per seguretat.

"Vem detectar certes deficiències a l'estructura de l'edifici. Per aquest motiu, la comunitat de veïns va decidir aprovar una despesa conjunta per poder fer front als problemes que afectaven la teulada", assegura el Juan.

De fet, l’ajuntament ja ha assegurat que totes les reformes i obres que es facin per reforçar l’estructura dels edificis aniran a càrrec dels veïns. Això sí, s’han ofert a ajudar a aquells que més ho necessitin. Amb tot, el que més els preocupa es tenir un sostre un viure. Molt d’ells encara no ho tenen garantit.

El paper de la Generalitat

Demà mateix, a petició de l'Ajuntament de Badalona, es produirà la primera reunió de la mesa de treball amb la Generalitat. Des de demà, l'administració sobre la qual recau la responsabilitat final en matèria d'habitatge, també inspeccionarà tots els edificis i treballarà per oferir una solució habitacional digne als afectats.

Fins al moment, els veïns ja han obert un procés de recollida de firmes, que acaba el proper 1 de març. A més, l'Ajuntament ja ha ofert el servei d'un equip jurídic i també d'arquitectes, perquè estudiïn exhaustivament el cas.