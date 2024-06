David Madí: "L'independentisme té dret a canviar de carril"

David Madí, consultor, empresari i responsable de la comunicació del governs de Convergència i Unió, ha publicat "Merèixer la victòria", una novel·la de no ficció que ha d'"ajudar a entendre" la situació política actual de Catalunya i com s'ha arribat fins aquí després d'un procés sobiranista que, reconeix, "la culminació del qual no està a l'abast de la política catalana". En una entrevista a la Brúixola, Madí assegura que les darreres eleccions han demostrat que hi ha 1 milió de vots sobiranistes que abans donaven la majoria a aquests partits al Parlament i que ara han passat a ser "abstencionistes militants de càstig". "Hi ha un emprenyament, ha conclòs Madí.

Aprofitar l'oportunitat

Malgrat tot, Madí creu que el context polític espanyol, amb Pedro Sánchez investit president pels partits independentistes i nacionalistes d'arreu d'Espanya, permet obrir un camí potencial i passar "de la confrontació a la col·laboració". Segons Madí, l'independentisme "no ha pogut guanyar" després de l'1 d'octubre i "té dret a canviar de carril les vegades que siguin necessàries mentre es defensin els interessos de Catalunya". Preguntat per si Carles Puigdemont i Oriol Junqueras estan invalidats per liderar aquesta nova etapa, Madí ha apuntat que "si no ho han pogut arreglar en 10 anys, sembla difícil que ho puguin fer ara".

En aquest sentit, en el seu llibre Madí defensa una via d'entesa amb l'Estat que també passa per 5 grans reformes: el concert econòmic per a Catalunya, dotar a la Generalitat de poder regulatori i corporatiu en els sectors estratègics, replantejament territorial i institucional de Catalunya, reforma del sistema judicial i polític i una llei de reconeixement i protecció de la cultura catalana.

El retorn de les empreses

Una de les claus, segons qui fou la mà dreta d'Artur Mas, que explique el fracàs del procés sobiranista és que no s'havia teixit una xarxa de seguretat i confiança amb les principals empreses de Catalunya. Tornaran algun dia aquestes empreses que van canviar la seva seu social després de l'1 d'octubre? Madí ha admès que serà difícil que tornin, però "no per un tema sobiranista sinó pel marc que necessiten les empreses". Aquest consultor i empresari ha defensat que "Catalunya necessita governs business friendly, un entorn fiscal i industrial amable; Europa, Espanya i també Catalunya són un infern fiscal i un laberint regulatori que va en contra del desenvolupament".