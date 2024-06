Dar independencia a personas con discapacidad intelectual, tan cerca pero tan lejos

La realidad de las personas con discapacidad está cambiando para bien. Pero aún falta mucho camino. Por este motivo, asociaciones que trabajan por los derechos de este colectivo piden celeridad a la hora de dotar de recursos para facilitar una mayor autonomía para estas personas. Asociaciones, como por ejemplo Dincat, han pedido a la Generalitat acelerar en este proceso de conceder esta autonomía.

Poco a poco, pero avanzado

Víctor Galmés, director de Dincat, se alegra de que hay más disposición en las instituciones en este sentido: "Es un paso más. Tenemos una convención internacional de derechos de las personas con discapacidad introducido en el año 2006 y ratificada en España en 2008 que marca el camino hacia donde tenemos que avanzar, y vamos muy lentos en su aplicación. Una aplicación es que se puedan garantizar los servicios de atención para que las personas puedan vivir demanera independiente, tomando sus propias decisiones. Hay un marco que lo permite, ahora falta que se pongan los recursos para hacerlo realidad y consolidarlo"

No obligación

Estas leyes que conceden más autonomía a las personas con discapacidad intelectual no obligan a aplicarla a los gobiernos autonómicos: "El por qué no lo sé, aquí lo que tenemos es que hasta ahora se estaba trabajando y las entidades socias de Dincat lo tenían en el punto de mira, el hecho de permitir que las personas con discapacidad puedan ser independientes, pero lo tenían que hacer a través de proyectos piloto, subvenciones que no son generalizadas para todo el mundo. Aquí tenemos el proyecto Micasa en coordinación con el resto del estado donde, de acuerdo con la Generalitat, hemos hecho una prueba piloto para anticipar lo que se tiene que cambiar y que poner a disposición de las personas para que puedan llevar a cabo esta vida en comunidad. Hasta ahora teníamos una alianza conjunta y lo que planteamos es que haya una continuidad, por eso le pedimos al próximo gobierno que siga con eso", reflexiona Gamés.

Visión de futuro

De cara a los próximos años, Galmés asegura que "estamos esperanzados y trabajamos en esta línea. Primero tiene que configurarse el gobierno. Es una realidad que tiene que acabar pasando, de lo que estamos pendientes es que se cumplan los términos. Sabemos que se tiene que producir, pero ojalá pueda ser en este 2024. Es un problema generalizado en el sector, en los servicios sociales, faltan recursos, pero para poder hacer este cambio hay que dotar de recursos toda esta infraestructura. Inversiones, replanteamiento y un apoyo más elevado para hacer realidad estos proyectos".

Sobre si la sociedad está concienciada sobre la realidad de las personas discapacitadas, Gamés cree que "intentamos que la sociedad gane en cuanto a sensibilización y normalización de la realidad de las personas, y creemos que estamos en un nivel aceptable, pero falta mucho, estamos lejos, encontramos resistencias no por no querer sino por desconocimiento. Falta dedicar tiempo, estructurarnos para poder atenderlo, pero hemos avanzado y tenemos que seguir trabajando".