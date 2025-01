La croqueta és un aperitiu que va sorgir al país veí. Està molt estesa la creença que van ser inventades al segle XIX per xef Antonin Carême. No obstant això, apareixen més d'un segle abans al receptari 'Le cuisinier royal et bourgeois', que data del 1691. És un receptari obra de François Massialot, el cuiner del duc d’Orleans. En ell es pot llegir la primera recepta de croquetes sota el nom de 'croquet'. Des de llavors les croquetes es consideraven una tècnica d’aprofitament.

Un dia mundial deliciós

La, directora Ideas Bien Contadas , va crear elcom a campanya de comunicació per a un restaurant. L'èxit d'aquella campanya, es va fer viral i molts restaurantsper celebrar amb els clients una data tan particular. Elés una efemèride molt estesa al voltant d'una de les receptes més icòniques de la cultura espanyola.