Cristina Ferrando, jutgessa degana de Barcelona sobre els judicis ràpids: "No podem seguir així"

Cada any a Barcelona se celebren 6.000 judicis ràpids. Ho fan, però amb un any de retard, quan s'haurien de celebrar 15 dies després de cometre's. "És una situació que arrosseguem des de fa molts anys" explica la jutgessa degana deBarcelona, Cristina Ferrando. Destaca que "tenim les xifres de celebració de judicis ràpids més altes d'Espanya, però no tenim una dotació adequada i els recursos són insuficients per celebrar-los". El sector judicial reclama, doncs, mesures estructurals que passin per la creació de nous jutjats i plans de xoc. Ferrando explica que la celeritat en celebrar els judicis afecta també de manera directa a les persones afectades pel delicte perquè com més tard se celebra el judici més complicat és indemnitzar el perjudicat.

Pel que fa a la multireincidència, la jutgessa degana de Barcelona apunta que si a causa de la falta de judicis no hi ha sentències fermes en els delictes anteriors que efectuen els delinqüents, no es poden aplicar els agreujants corresponents.

Amb tot, Ferrano assegura que "no podem seguir així" i pel que fa al paper de l'administració desitja que "s'elaborin propostes que puguin permetre que superem la situació actual".