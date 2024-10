L’ús terapèutic del cànnabis, a debat

La normativa deixaria en mans dels metges especialistes la prescripció de fàrmacs i substàncies fetes a partir d’aquesta planta en patologies en les quals hi hagi evidència científica del benefici, com ara alguns tipus de càncer, epilèpsia o dolor crònic.

El Reial Decret que estudia el Ministeri de Sanitat ha generat controvèrsia en el sector sanitari. I és que no tothom es mostra partidari d’aquesta normativa. Hi ha professionals que no hi creuen perquè no tenen dades ni experiència. També consideren que ja existeixen altres fàrmacs i medicaments que fan la funció de reduir dolors i nàusees, per exemple. Però hi ha una altra part del sector mèdic que sí que hi està a favor.

“Ampliar possibilitats terapèutiques”

La metgessa especialista en Farmacologia Clínica de l’Hospital Germans Trias i Pujol, Esther Papaseit, ha explicat a Onda Cero Catalunya que la regulació seria “ampliar les possibilitats terapèutiques”. També seria “un avantatge pels prescriptors i els usuaris”, perquè -indica- ja hi ha usuaris que recorren al cànnabis per “pal·liar el seu malestar” encara que no estigui regulada la seva prescripció.

És el cas del Javier Miravete, soci d’Unió de Pacients per a la Regularització del Cànnabis i fundador del Centre de Teràpies Naturals Educannem, que, en declaracions a Onda Cero, ha explicat quins beneficis té per a ell el consum de cànnabis.

“Jo pateixo hemofília des que vaig néixer i fa 54 anys que prenc analgèsics. Sóc addicte als opiacis i m’han causat problemes, però ara amb el cànnabis ja no tinc problemes adversos. El cànnabis m’ajuda amb el dolor, la gana, l’insomni, l’ansietat i la depressió. En un medicament, ho tenim tot”, ha defensat Miravete.

300.000 persones fan ús terapèutic del cànnabis a Espanya

Segons dades de l’Observatori del Cànnabis Medicinal del 2020, hi ha unes 300.000 persones a Espanya que consumeixen aquesta planta per millorar els seus símptomes. Des d’Unió de Pacients demanen que el reial decret tiri endavant i que es deixi enrere l’estigma que hi ha al voltant de la marihuana.

Miravete ressalta que es pot utilitzar, però “amb unes dosis i pautes molt concretes i controlades per no caure en l’abús”. El mateix considera la metgessa Papaseit, apostant per “formacions” perquè la població tingui més informació sobre l’ús de la planta i considerar-la com a “última opció”.

Tot en l'aire

Ara per ara, el Reial Decret està sotmès a tràmit d'audiència i informació pública, i es podran fer aportacions fins al 21 d'octubre. Després l'administració haurà de recollir i considerar les aportacions que hagi rebut i, posteriorment, redactar el projecte perquè el govern l'aprovi. Per tant, a hores d'ara encara no se sap si entrarà en vigor, ni en quin moment.