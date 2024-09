Continua activada l'alerta del pla Inuncat per la previsió de fortes i abundants pluges a tot el territori

Protecció Civil de la Generalitat manté l’alerta del Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT) per l’episodi de pluges intenses i per acumulació que s’allarga fins avui dimecres.

D'acord amb les previsions meteorològiques rebudes del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), durant la propera matinada i fins avui al vespre es pot superar el llindar representatiu d'intensitat de pluja de 20 l/m2 en 30 minuts a gairebé tot el territori. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta. La meitat Est de Catalunya serà la més afectada.

Es preveu també una acumulació de pluja de més 100 l/m2 en /24 hores al litoral sud durant tot l'episodi de pluges dimarts i dimecres.

El Servei Meteorològic de Catalunya informa que aquest dimarts s'ha superat el llindar d'intensitat de pluja a les poblacions de:

Maials (el Segrià) - 23,6 l/m2 en 30 minuts

(el Segrià) - 23,6 l/m2 en 30 minuts Benissanet (la Ribera d'Ebre) - 24,4 l/m2 en 30 minuts

(la Ribera d'Ebre) - 24,4 l/m2 en 30 minuts Mont-roig del Camp (el Baix Camp) - l/m2 en 30 minuts

(el Baix Camp) - l/m2 en 30 minuts Roquetes (el Baix Ebre) - 22,3 l/m2 en 30 minuts

(el Baix Ebre) - 22,3 l/m2 en 30 minuts Mas de Barberans (el Montsià) - 21,5 l/m2 en 30 minuts

La CHE (Confederació Hidrogràfica de l'Ebre) comunica que ha intensificat la vigilància i recorda la possibilitat de crescudes sobtades a barrancs i afluents de petita entitat en aquells punts on es donin les tempestes més intenses. Recomanem doncs, en aquests punts, precaució a l'hora de dur a terme activitats a barrancs i rius.

Avisos fins ara

Els Bombers de la Generalitat han atès 16 avisos durant la passada nit -des de les 22.00 hores de dimarts- relacionats amb l'episodi de pluges.

Des de l'inici de l'activació de l'Inuncat dilluns passat, s'han atès 75 avisos en total. D'aquests, 15 a la regió d'emergències de Lleida, 15 més a la metropolitana nord i també 15 a la metropolitana sud. Per darrera hi ha les regions de Tarragona (11), Terres de l'Ebre (8), Centre (6) i Girona (5).

Afectacions a Renfe

La circulació ferroviària es troba tallada entre l'estació de La Faió-Pobla de Massaluca (Terra Alta) i la de Nonasp (Aragó) ja que la via està inundada per les condicions meteorològiques adverses a la zona.

El tram afectat és el que uneix Saragossa i Reus, segons ha informat Adif. Fins ara la incidència ha afectat un tren de l'R15, segons ha informat Renfe. S'ha establert transport alternatiu per carretera per cobrir el tram afectat. Protecció Civil havia activat la prealerta del pla Ferrocat però l'ha desactivat quan s'ha habilitat el transport alternatiu.