Roser Martí, presidenta del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya, parla d’un canvi d’hàbits que podria passar per augmentar el consum de proteïna vegetal i menys proteïna animal. Això repercutiria en la nostra salut, també en el preu de la cistella de la compra i en el medi ambient. Martí alerta també de les dades alarmants de l’obesitat infantil, un 14% de les criatures catalanes el pateixen i dona un consell: tot allò que no vulguem menjar, millor no tenir-ho a casa.