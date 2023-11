El món dels videojocs comença a tenir els seus anys d'història i ja hi veiem etapes molt diferenciades i, sobretot, una evolució espectacular que ens ha portat fins avui dia. A 'La Ciutat Vintage' d'avui, l'Ethan Lopez ens ha fet una repassada exhaustiva d'aquesta evolució de les consoles, des de la Magnavox Odissey passant per la mítica Atari i, evidentment, amb l'època daurada després de l'arribada de gegants del sector com Nintendo, Sega o Sony.