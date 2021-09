La consellera de Feminismes defensa “eradicar mites” i combatre “l’estigma social” sobre l’avortament

En una entrevista a Onda Cero Catalunya, Verge ha explicat que el pla del govern per aquesta legislatura contempla també “una estratègia nacional per garantir els drets sexuals i reproductiu, l’equitat territorial en l’accés a l’avortament, l’equitat menstrual i també l’educació sexual”.

En el dia pel dret a l’avortament, Verge també s’ha mostrat a favor de reformar l’actual llei per permetre que les menors d’edat puguin avortar sense el consentiment del seus pares: “Així li vam traslladar a la ministra Montero en la reunió que vam mantenir la setmana passada però no només per eliminar aquest requisit sinó també per eliminar els tres dies de reflexió fruit de la reforma del PP perquè suposen una limitació en l’exercici del que és un dret de les dones”.

L’educació sexual

La consellera també ha apostat per integrar l’educació sexual als currículums escolar perquè, al seu parer, “és un dret que tenen també els estudiants de Catalunya, estar informats per prendre decisions autònomes i lliures”. En aquest sentit, ha defensat que tot el territori tingui informació suficient sobre què implica i l’accés a la interrupció voluntària de l’embaràs.