Conscienciar els joves perquè es facin donants de medul·la òssia

En una entrevista a la Brúixola, el director assistencial del Banc de Sang i Teixits, Joan Ramon Grifols, ha explicat que la donació és una de principals alternatives per curar les anomenades malalties de la sang, com poden ser les leucèmies o els limfomes. Aquest trasplantament permet ajudar al malalt a suportar una dosi més alta de quimioteràpia per aniquilar les cèl·lues malignes.

El perfil del donant

Per tal de fer aquest trasplantament, cal que el donant i el pacient siguin totalment compatibles. En aques sentit, s'ha creat un registre, el REDMO (registre espanyol de donants de medul·la òssia), on es poden inscriure totes les persones joves, d'entre 18 i 40 anys i que estiguin bé de salut. Només han de facilitar una sèrie de dades i una mostra de saliva, amb la qual s'obtindrà "la matrícula" que permetrà avaluar la compatibilitat amb un pacient quan arribi el cas.

El registre REDMO està interconnectat amb altres registres en una xarxa mundial a disposició de qualsevol malalt que pugui necessitar una donació. A Catalunya, estan inscrites en aquest registre més de 70 mil persones. Cal dir que només 1 de cada 3.000 inscrits acaba sent compatible amb un pacient. Tal i com explica Grifols, la inscripció no implica el trasplantament i pot passar que, quan sigui necessari, "hagin canviat les circumstàncies de la persona donant i això impedeixi o dificulti la donació".

Com és la donació?

Un dels objectius de la campanya per incrementar el nombre de donants és també trencar amb alguns mites o pors. El director assistencial del Banc de Sang i Teixits ha assegurat que en el 90% de les vegades, per tal de fer la donació, s'administra al donant un fàrmac per estimular les seves cèl·lules progenitores, els predecessors dels que seran els globus vermells, blancs i paquetes que necessita el malat, i augmentar-les en número abans de recollir-les. Només en un petit percentatge es procedeix a una punció al maluc o a la cresta ilíaca. Grifols ha explicat que això només suposa "un mínim ingrés hospitalari d'un dia".