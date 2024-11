Com vivim el Black Friday a Catalunya?

Els carrers, les botigues i els nostres mòbils van plens d’ofertes cridaneres. Moltes d’elles enganyoses. Sobretot, les que ens arriben per internet. De fet, aquest model de compra ja és el més utilitzat entre la població però... som conscients dels perills que implica la compra online? Sí és així, evitem comprar en dates senyalades com el Black Friday? O ens hi llencem?

Doncs la veritat és que la gent és conscient i pràcticament el 100% de les persones enquestades comproven que les pàgines siguin les originals. Sobretot, per evitar duplicats de targetes o la usurpació de la identitat. De fet, els més joves tenen identificat quin és el canal a través del qual reben publicitat enganyosa. "Rebo moltes ofertes falses per Tik Tok, per les xarxes socials", apunten als micròfons d'Onda Cero.

Ara bé, el govern alerta que els intents de frau a través de correus electrònics es tripliquen durant el Black Friday. També augmenten via SMS. I el col·lectiu més vulnerables és la gent gran, que s’enfronten al desconeixement i es defensen amb la desconfiança. "A mi em podrien enganyar perfectament", indiquen. D'altres explique que "ja tenim una mica de cultureta sobre aquesta qüestió i evitem les compres online".

I del Black Friday se’n deriven altres problemes. En ocasions, els preus que veiem oferts no son els més baixos dels darrers 30 dies, tal i com indica la llei. En aquest cas, la majoria dels enquestats identifiquen la pràctica fraudulenta i l’associen a dos sectors concrets: el de la roba i els electrodomèstics.

Però el divendres 29 de novembre els carrers van plens de persones que compren per impuls, per aprofitar les ofertes, i no per necessitat. I de mitjana, segons l’ADICAE, la despesa per persona a Catalunya durant el Black Friday oscil·la entre els 100 i els 300 euros.

Per contra, la compra reflexiva corre a càrrec de la gent gran. D’altres, confessen haver caigut en la temptació fins i tot abans que arribés el Black Friday.