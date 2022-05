Com gestionar millor la nostra economia?

Estem en temps d'una elevada inflació i de problemes econòmics per a moltes famílies en el seu dia a dia. Per això és important tenir algunes eines per a gestionar millor la micro-economia i per arribar, fins i tot, a fer inversions i treure’n un bon rendiment. Natalia de Santiago, una enginyera de formació que és financera per vocació, ens anima a agafar les regnes de les nostres finances amb un objectiu clar: aprendre a invertir. Ens dóna les claus al llibre 'Invierte con poco. Haz que tu dinero crezca' (Planeta).