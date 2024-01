Com comunica la vestimenta dels polítics?

La roba que vestim no deixa de ser una manera de comunicació no verbal. Alberto Gómez, considera que els representats polítics han de poder portar o no corbata, per exemple, i ser igual de rigorosos. Una opinió en què Agustí Rodríguez difereix, ja que considera que saber-se vestir per a l'ocasió és una qüestió de "respecte a la institució".



Durant la secció, l'Alberto i l'Agustí ens porten diferents casos de polítics (Pedro Sánchez, Josep Bargalló, Carlos Cuerpo...) que, en determinades compareixences o moments, s'han vestit desmarcant-se de la formalitat estipulada.