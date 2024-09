Com afecta a Espanya l’asil de l’opositor veneçolà Edmundo González?

Veneçuela ha sigut el centre d'atenció per unes eleccions polèmiques que tot i ser celebrades al 28 de juliol, a hores d’ara encara porten cua. L'oposició no va reconèixer els resultats proclamats per Maduro i el Consell Electoral, assegurant que s’havien produït tupinades i frau electoral. Fet que va causar la divisió internacional, on gran part va demanar la presentació de les actes electorals oficials per corroborar els resultats. A hores d’ara, Maduro encara no les ha presentat.

Pocs dies després, i davant d’aquesta situació, la Fiscalia veneçolana va emetre una ordre de captura cap a l’opositor Edmundo González, atribuint-li delictes com frau electoral o usurpació de funcions, entre altres. Fet que va precipitar la fugida del país del líder opositor… que es troba ara mateix exiliat a Espanya.

A ‘La Brúixola’ parlem de com queda ara Veneçuela en l'àmbit internacional i quins són els següents passos a seguir tant per Maduro com per l’opositor Edmundo González. També analitzem si el fet que Espanya hagi acollit a González pot tenir alguna conseqüència i si es preveuen futures sancions al país llatinoamericà internacionalment com a càstig polític. Ho analitzem amb la professora de dret de la UB, Mar Aguilera.