Com afecta una bona comunicació a la nostra marca personal?

Les accions naturals, improvisades i properes són un punt clau per millorar la imatge de cara al públic. És per això que moltes d'elles funcionen millor que una bona campanya publicitària. Amb l'Alberto Gómez, periodista i especialista en comunicació, analitzem quins casos han funcionat bé per la seva espontaneïtat, guanyant-se els "likes", però també l'aplaudiment dels fans i dels que no ho són.

Johnny Depp o India Martínez, exemples d'èxit ben diferents

Un clar cas és el de l'actor Johnny Depp. Estava a Sant Sebastià, durant el festival de cinema, i li organitzen una visita a uns nens a un hospital. El conegut actor va decidir fer-ho disfressat d'un dels seus personatges més reconeguts: Jack Sparrow. Una visita que molts nens no oblidaran, i que es va guanyar la simpatia de molta gent d'arreu del món.

Un altre exemple és la cantant India Martínez, que durant un passeig per Sevilla es troba a una jove cantant una cançó seva... I decideix arrencar-se a un duet. L'acció, per la seva espontaneïtat i naturalitat, va captivar a tots els assistents i també va acabar-se convertint en un bon vídeo viral.

I és que aquestes accions, ajuden a apropar el personatge a la gent, i juguen un gran paper a l'hora de crear simpaties i aconseguir més fans de base.