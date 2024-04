Los códigos de vestuario y el clásico

Un incendio dentro del vestuario que ha tenido la réplica de Araujo y que demuestra que ahora mismo en el vestuario, existen unas tensiones que no sabemos hacia dónde van a salir, y que en ningún caso beneficiarán al equipo en vísperas del complicado partido que va a tener el próximo domingo en el estadio del líder, el Real Madrid, reforzado tras su clasificación agónica Para la semifinales de liga de campeones. Es difícil situar quien tiene más razón en esta polémica entre el centrocampista alemán y el central uruguayo. No olvidemos que Araujo es uno de los capitanes del equipo y por tanto tiene un ascendente sobre ese vestuario. Que es canterano y que lleva muchos años en el club mientras que Gündogan a pesar de ser uno de los veteranos y capitán de la selección alemana apenas lleva Poco más de media temporada en Barcelona. Seguro que cuando Gündogan hizo sus manifestaciones no pretendía ningún caso dinamitar el vestuario y tampoco creo señalar claramente a un compañero pero lo cierto es que lo hizo. Para colmo Araujo en su contestación entra en el plano personal y señala claramente como una falta de respeto al código de vestuario a su compañero. Mal asunto. Difícil solución con la que tendrá que lidiar Xavi, que vamos a ver cómo influye y repercute en el rendimiento del equipo en el encuentro trascendental en el que se juega las últimas opciones de esta temporada para tratar de seguir luchando por un título.

Y encima enfrente de un Real Madrid , que anímicamente tendrá un plus importantísimo al haber eliminado al Manchester City en Europa y haber conseguido su decimosegunda semifinal de liga de campeones en las 14 últimas ediciones. Ni siquiera el cansancio podría hacer mella sobre los madridistas, pues jugando en su estadio ante su público y con la opción de asestar el golpe definitivo al título de liga, a buen seguro que sacarán fuerzas de flaqueza y serán un enemigo dificilísimo de batir. El Barcelona estará obligado a ofrecer su mejor versión, y también también absacar su orgullo competitivo para darle una alegría a la afición y mantener, aunque sea mínimamente las opciones de seguir compitiendo el título liguero.

En los últimos tiempos no se le ha dado mal el estadio blanco y además recupera Christensen y Sergi Roberto y casi tiene toda la plantilla disponible para el duelo. Falta por ver cómo afectará anímicamente el mazazo de la eliminación, en este caso a la inversa que los blancos, y esta división interna entre dos pesos pesados.

Clásico complicadísimo para el Barcelona en el que de verdad tiene que demostrar muchas de las cosas que este año por una razón o por otra no ha conseguido mostrar.