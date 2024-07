El Clínic-IDIBAPS dona una nova esperança als malalts de mieloma múltiple

Hi ha una nova esperança per als malalts de mieloma múltiple que són resistents als tractaments convencionals. Investigadors del Clínic-IDIBAPS han desenvolupat una teràpia per a aquest tipus de càncer, que representa el 10% dels càncers de la sang i que afecta les cèl·lules plasmàtiques de la medul·la òssia.

Es tracta d’un tipus de teràpia cel·lular anomenada CAR-T, que consisteix a modificar genèticament unes determinades cèl·lules perquè puguin reconèixer i atacar les cèl·lules canceroses. És a dir, el pacient, d’alguna manera, es converteix en el seu propi donant. El CAR-T ARI0002h -així es diu el nou tractament- ha rebut el vistiplau de l’Agència Espanyola del Medicament aquesta setmana. És el primer tractament d’aquesta mena desenvolupat íntegrament a Europa que ha demostrat eficàcia clínica en pacients amb mieloma múltiple.

Un 95% de resposta

Concretament, s’han dut a terme dos assajos amb una seixantena de pacients de set hospitals de l’Estat. En el 95% dels casos hi ha hagut resposta al tractament. N’ha parlat el doctor Carlos Fernández de Larrea, cap del grup sobre mieloma de l’IDIBAPS: "Tenim dades recents que indiquen que el temps de resposta, sense progressió de la malaltia, està entre un i dos anys, més a prop dels dos anys".

Cal remarcar que els propietaris de la patent d’aquest nou tractament són tres institucions públiques: el Clínic, l’IDIBAPS i la Universitat de Barcelona. El CAR-T es desenvolupa en el mateix hospital. Això agilitza l’accés del malalt al tractament i permet no dependre dels ritmes i la manera de funcionar de la indústria farmacèutica.