Claudio Stassi: “Andrea es troba un infern al carrer Aribau”

“Andrea és molt moderna per a la seva època i per això està perduda i confosa”. Així ens descriu Claudio Stassi a la protagonista de ‘Nada’, una noia que es muda del camp a Barcelona per estudiar a la universitat. Andrea descobrirà al pis del carrer Aribau una família que “s’odia profundament” i “una vida infernal”.

Claudio Stassi va decidir adaptar ‘Nada’ en novel·la gràfica aconsellat per la seva dona, a qui va regar-li l’original de Carmen Laforet per Sant Jordi. “Els lectors trobaran moltes coses diferents” respecte la novel·la de 1944. L’autor ens explica que «una adaptació no és únicament donar-lli vida gràfica, sinó que s’han de modificar algunes parts”. “Narrativament són mons diferents” malgrat que mantenir l’essència de Laforet.

L’il·lustrador es va documentar amb fotografies de l’època i fa servir una paleta de colors crema, marrons i sípia per traslladar-nos “les emocions fredes” de l’època de postguerra.

A més de Claudio Stassi, pel racó literari de La Brúixola també ha passat el periodista especialitzat en literatura Ignacio Pillonetto per recomanar-nos altres lectures ambientades a la capital catalana.